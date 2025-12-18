Agricultores de La Unió toman el centro de València con tractores contra los recortes

El sector agrario valenciano convocado por La Unió Llauradora i Ramadera ha tomado las calles de València este jueves para denunciar los recortes de la Política Agraria Común (PAC) que se ejecutarán a partir de 2027. Asimismo, han censurado que la Generalitat Valenciana haya recortado en 55 millones de euros el presupuesto destinado a políticas agrarias y la falta de apoyo por parte del Gobierno central. "Estamos hartos de que no hagan políticas agrarias", ha censurado el secretario general de La Unió Llauradora i Ramadera, Carles Peris, al tiempo que ha asegurado que las políticas agrarias que se están llevando a cabo son "nefastas" algo que, a su juicio, se ve reflejado en los datos de "abandono del campo valenciano" y en "la falta del relevo generacional".