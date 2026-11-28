Torrecillas de la Tiesa (Cáceres), 28 de noviembre de 2026. El ganadero extremeño Antonio Ávila ha afirmado que las últimas lluvias han mejorado las previsiones iniciales de la montanera en Extremadura, una campaña que se presentaba complicada pero que finalmente "no va a ser mala". Así, ha señalado en declaraciones a Europa Press que los pronósticos del verano apuntaban a un escenario peor hasta la llegada de las precipitaciones, ya que "parecía que iba a ser mala montanera", pero las aguas de septiembre vinieron "bien para engordar" el fruto.