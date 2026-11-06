Aguirre (Valencia CF) asegura que les "motiva" jugar contra el Real Madrid: "Vamos a pelear"

Valencia, 6 de noviembre de 2026. El entrenador del Valencia CF, Javier Aguirre, ha asegurado que ante su próximo rival, el Real Madrid, la mentalidad del equipo "es ganar" y ha admitido que enfrentarse ante el conjunto madrileño es algo que les "motiva". "No necesito motivar a los jugadores porque de manera natural juegas ante uno de los grandes de Europa y del mundo. Vamos a pelear seguro, sin duda". Para ello espera que Mestalla "apriete" en este partido y espera que el equipo responda con esa misma intensidad y energía: "Ojalá se dé todo con un buen resultado". (Fuente: Imágenes Satélite)