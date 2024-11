El alcalde de Cullera (Valencia), Jordi Mayor, ha reconocido que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, le llamó el pasado 29 de octubre, día en que se desató la DANA que ha arrasado varios municipios de la provincia, pero ha remarcado que no le alertó de la situación meteorológica y que todavía no sabe por qué le contactó. "Yo no sé dónde estaba Mazón, evidentemente ya sabemos que no estaba donde tenía que estar, ni sé todavía por qué me llamó", ha expresado Mayor