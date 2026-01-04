Cantabria registra la temperatura más baja de España: -9ºC en Coriscao

Archivo - Teleférico Fuente Dé.-ARCHIVO - CANTUR - Archivo

SANTANDER 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha amanecido este primer domingo de año con frío tras la llegada de la borrasca 'Francis', que ha hecho que registre la temperatura más baja de España, -9 grados centígrados marcados en Coriscao, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, a primera hora de esta mañana.

Ha superado los -8,1ºC que ha alcanzado Vega de Ario y los -7,9ºC de Vega de Urriellu, ambos en la parte asturiana de Picos de Europa, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Además, en este ranking de las mínimas nacionales también figura Alto Campoo, que con -6,8 grados se ha situado como el cuarto punto donde más frío ha hecho. Por contra, la máxima temperatura la ha registrado Tuineje, en Las Palmas, con 19,7ºC.

Y a nivel regional, han despertado en negativo lugares como Cabaña Verónica (-4,9ºC), Tresviso (-2,9ºC) y Camaleño (-2,9ºC).

Mientras, las temperaturas más altas se han dado en el litoral, auque no han llegado a pasar de los 7 grados. Así, Santander ha llegado a los 6,9ºC, Castro Urdiales a los 6,3ºC, el aeropuerto Seve Ballesteros a los 5,9ºC, San Vicente de la Barquera a los 5,9ºC y Treto a los 5,5ºC.