Alemania, Dinamarca y tres países de UE pactan con Ruanda un centro de expulsión de migrantes

Madrid, 16 de noviembre de 2026. Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria. Estos son los cinco países que han anunciado un acuerdo con Ruanda para la apertura en el año 2027 de un centro de deportación de migrantes en el país africano. A través de este acuerdo, los cinco países europeos podrán trasladar a quienes no tengan residencia legal, incluidos aquellos a los que se les haya denegado el derecho de asilo, mientras se completa el proceso para su expulsión definitiva una vez que hayan rechazado de manera voluntaria retornar a sus países de origen. (Fuente: EBS / Bundeskanzleramt)