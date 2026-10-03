Alerta roja por lluvias en Cataluña: Rodalies y Metro suspenden la mayor parte de sus servicios

Barcelona, 3 de octubre de 2026. Las lluvias y tormentas pondrán en aviso a once comunidades autónomas este domingo en España, incluida una alerta roja con lluvias torrenciales de hasta 200 litros en Cataluña, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El Sindicat de Llogateres ha desconvocado la manifestación por el derecho a la vivienda prevista para este sábado en L'Hospitalet de Llobregat a causa del episodio de lluvias que afecta a Cataluña. Rodalies de Catalunya ha suspendido a partir de las 20.00 de este sábado el servicio en todas las líneas excepto la RL3, RL4 y R16; y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha cancelado todo su servicio desde la misma hora hasta las 14.00 del domingo. El Metro de Barcelona tampoco ofrecerá servicio continuo durante la noche de este sábado.