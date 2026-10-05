Una alimentación equilibrada, clave para combatir la astenia otoñal según los expertos

Barcelona, 5 de octubre de 2026. La llegada del otoño puede provocar cambios en las condiciones ambientales y en los hábitos cotidianos de la población. Según los expertos, el cambio de hora, la bajada de temperaturas y la falta de luz solar favorecen la aparición de la astenia otoñal, un fenómeno temporal que se manifiesta a través de síntomas como cansancio, apatía o falta de energía física y mental. Los especialistas destacan la importancia de respetar unos horarios regulares de sueño, realizar actividad física, aprovechar la luz natural y seguir una alimentación variada y equilibrada. En este sentido, la nutrición juega un papel clave y los complementos alimenticios como Astenolit pueden ayudar a completar la dieta. Las farmacias son esenciales a la hora de asesorar a la población ante este tipo de problemas y ofrecer soluciones específicas. De este modo, se puede garantizar un aporte adecuado de vitaminas y minerales, y así contribuir a disminuir el cansancio y la fatiga. Los complementos alimenticios ayudan a combatir los cambios propios de esta época, acompañando al organismo en momentos de mayor exigencia y ayudando a recuperar el ritmo habitual.