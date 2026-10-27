Allamand advierte sobre el cuestionamiento ideológico al orden multilateral

Madrid, 27 de octubre de 2026. Declaraciones del secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand, quien ha afirmado que la próxima declaración de la cumbre iberoamericana incluirá "una reafirmación del valor que tiene un orden multilateral basado en reglas, basado en ciertos valores", en respuesta a lo que ha calificado como un "ataque ideológico" al sistema internacional actual. Allamand ha explicado que "hay hoy un ataque, por así decirlo, ideológico al orden multilateral" y ha señalado que la estrategia de seguridad estadounidense plantea que "el orden mundial debe organizarse a partir de los intereses individuales de los países", lo que considera un cambio fundamental respecto a la lógica que ha permitido construir la arquitectura internacional existente.