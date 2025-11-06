Álvarez critica "la prepotencia" de la CEOE al negarse a hablar del permiso por fallecimiento

El secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado "la prepotencia" y la "falta de empatía" de la CEOE por no querer abordar el aumento del permiso por fallecimiento y ha pedido a la patronal que vuelva a la mesa de negociación y que "deje de hablar solo a través de los medios de comunicación". En ese sentido, ha criticado que la postura de la patronal es "una falta de empatía y de sensibilidad con los trabajadores, sobre todo por no querer hablar". "Es evidente que la pérdida de un familiar genera dificultades de todo tipo, pero sobre todo desde el punto de vista psicológico, que no se pueden de ninguna de las maneras atender con los permisos que hay en estos momentos", ha señalado.