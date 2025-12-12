Andalucía aumenta un 50% su inversión en investigación biomédica en cinco años

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado, en su visita al Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (Inibica), en la que ha estado acompañado por el alcalde de Cádiz, Bruno García, que en los últimos cinco años Andalucía ha captado más de 510 millones de euros de fondos para la investigación y la innovación en biomedicina, esto supone un 48,7% de fondos más que han permitido desarrollar más de 7.000 proyectos y estudios clínicos.