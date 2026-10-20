Andalucía digitalizará actas taurinas en 2027 y promoverá el patrimonio del toro por una app

Sevilla, 20 de octubre de 2026. Andalucía modernizará la gestión administrativa de los festejos con la digitalización de las actas taurinas en la temporada 2027. Es una de las medidas que está trabajando la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias con la Agencia Digital de Andalucía (ADA), así como pondrá en marcha el proyecto Andatauro, concebido como "la futura plataforma digital oficial de referencia de la Junta de Andalucía para la información, promoción, gestión y difusión del patrimonio taurino andaluz".