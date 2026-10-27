Andalucía estudia recurrir el reparto de 180 millones a comunidades con zonas tensionadas

Sevilla, 27 de octubre de 2026. La consejera Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha anunciado este martes que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están estudiando "si hay alguna cuestión que incurra en inconstitucionalidad" en el reparto de 180 millones que hará el Gobierno de Pedro Sánchez en subvenciones directas a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que aumenten la oferta de vivienda asequible y se reduzcan los precios del alquiler. Así se anunció hace una semana tras el Consejo de Ministros que aprobó el Real Decreto que regula estas ayudas. La Junta ya ha confirmado que recurrirá al Tribunal Constitucional los dos decretos de vivienda aprobados en la Diputación Permanente del Congreso después de que éste los rechazara.