Málaga, 23 de noviembre de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha participado este lunes en el II Foro Andaluz de Huella Verde, organizado por el Grupo Llopis Servicios Ambientales en el Club Cámara Antares de Sevilla. Durante el encuentro, Martínez ha abordado las líneas de trabajo de su departamento en economía circular, que combinan el asesoramiento a las empresas para aprovechar materiales con la asistencia a los municipios en la planificación de sus servicios e infraestructuras de residuos.