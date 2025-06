Andueza afirma que la actitud "vergonzosa" de Ayuso demuestra que "manda" en el PP

Andueza, ha asegurado que "la actitud vergonzosa y muy irrespetuosa" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la Conferencia de presidentes, deja "muy claro" que es "la que manda" en el PP mientras Alberto Núñez Feijóo se dedica a "hacer seguidismo". Además ha preguntado al PP vasco "cuál es su postura" y si interpelará al presidente del partido "ante semejante barbaridad".En declaraciones previas a la entrega de premios Ramón Rubial en Bilbao, Andueza se ha referido al desarrollo de la Conferencia de Presidentes, este pasado viernes en Barcelona, y a la actuación de Isabel Díaz Ayuso, que abandonó el foro cuando el Lehendakari, Imanol Pradales, intervino en euskera, al igual que cuando el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, lo hizo en catalán.Según ha advertido Andueza, "quien no entienda que el euskera, que el catalán, que el gallego, que el valenciano, que tantos y tantos lenguas, idiomas, dialectos que se utilizan en España forman parte de la riqueza, de la pluralidad y de la diversidad de este país, quiere decir que no entiende en España tal y como es".Además, ha considerado que fue "muy llamativo y muy sectario, política e ideológicamente" que Díaz Ayuso se levantara de la mesa "y se marchara" cuando "un lendakari habla en euskera, cuando un president habla en catalán", pero "no lo haga cuando un presidente de su comunidad autónoma habla en gallego".A su juicio, el PP quiere "un país uniformizado, a su imagen y semejanza, que se ciña exclusivamente a lo que son sus principios y sus valores, que cada vez son menos"."VERGONZOSA E IRRESPETUOSA"En opinión del líder del PSE-EE, la actitud de la presidenta madrileña fue "muy vergonzosa y muy irrespetuosa" y "retrata a un Partido Popular en el que queda muy claro quién es la que manda, es Isabel Díaz Ayuso, y el señor Núñez Feijóo lo único que hace es seguidismo".Eneko Andueza se ha referido al acto que el PP celebrará esta tarde en Bilbao, en el que estará presente su presidente, Alberto Nuñez Feijóo, junto al presidente de los populares vascos, Javier de Andrés. En este sentido, ha dicho que le "gustaría saber cuál es la opinión, cuál es la postura del PP vasco" ante la "barbaridad" de la actuación de la presidenta madrileña en la Conferencia de Presidentes."Me gustaría saber cuál es su opinión y ver qué tipo de interpelación le hacen al presidente de su partido, que creo que desde luego queda muy retratado después de lo de ayer", ha dicho.