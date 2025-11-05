Un año de la victoria electoral de Donald Trump que le llevó de nuevo a la Casa Blanca

Donald Trump, el presidente estadounidense, cumple un año en la Casa Blanca. Un año marcado por los aranceles, su relación con el agresor sexual Jeffrey Epstein y por los conflictos internacionales, donde hemos visto al mandatario enfrentarse economicamente a las grandes economías mundiales al tiempo que ha exigido ganar el nobel de la Paz, galardon finalmente otorgado a Maria Corina Machado, la disidente venezolana. Un aniversario marcado por el cierre del Gobierno por la falta de acuerdo con los democratas que cumple ya 36 días en el que se ha convertido en el cierre del Gobierno más largo de la historia yankee. Desde el conflicto en la India al genocidio en Palestina, pasando por el Congo, Armenia o Iran, Trump ha asegurado que él ha sido el mediador para el fin de dichas guerras. Aunque el perfil pacifista del presidente ha sido eclipsado por su guerra económica especialmente contra China y por su apoyo a medias a Zelenski y a Ucrania en su guerra contra Rusia tras la invasión. Unos aranceles que Trump defendió por una supuesta emergencia nacional, y que el Tribunal Supremo estadounidense va a decidir sobre su legalidad próximamente.Además, recientemente, en su supuesta lucha contra el narcotrafico, el mandatario multimillonario ha autorizado una serie de ataques a supuestas narcolanchas venezolanas y colombianas en lo que puede ser un avivamiento de las tensiones entre el país norteamericano y los paises latinoamericanos que no se alinean con su política. Finalmente, la OTAN, el organismo de Defensa de la zona atlántico-norte, también ha estado en el punto de mira de Trump durante este año de mandato, ya que el presidente ha exigido que todos los paises miembros de la alianza aporten el 5% de su PIB a defensa, algo a lo que países como España se han negado. Donald Trump, el presidente estadounidense, cumple un año en la Casa Blanca. Un año marcado por los aranceles, su relación con el agresor sexual Jeffrey Epstein y por los conflictos internacionales, donde hemos visto al mandatario enfrentarse economicamente a las grandes economías mundiales al tiempo que ha exigido ganar el nobel de la Paz, galardon finalmente otorgado a Maria Corina Machado, la disidente venezolana. Un aniversario marcado por el cierre del Gobierno por la falta de acuerdo con los democratas que cumple ya 36 días en el que se ha convertido en el cierre del Gobierno más largo de la historia yankee. (Fuente: Europa Press / Casa Blanca)