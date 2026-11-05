La anticipación y el rol estratégico en el negocio, retos de RR.HH. ante el cambio empresarial

Madrid, 5 de noviembre de 2026. El paso de un modelo secuencial a uno proactivo que esté implicado en la estrategia de negocio desde el inicio, la planificación con arreglo a capacidades, el acompañamiento personalizado a los trabajadores y la integración de la IA en los equipos de trabajo son algunos de los desafíos a los que se enfrenta el área de Recursos Humanos ante la transformación de los modelos de negocio. Así se ha puesto de manifiesto en el encuentro 'Elevando la gestión del talento, de la ejecución a la estrategia', un encuentro de Ejecución de Oportunidades, un proyecto de Europa Press en colaboración con la consultora McKinsey & Company.