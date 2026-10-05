Aprobada reforma de Primaria: 30 asistencias por agenda médica y complementos por complejidad

Santiago de Compostela, 5 de octubre de 2026. El Consello de la Xunta de Galicia ha dado luz verde este lunes a la reforma de Atención Primaria que llevaba meses gestándose entre el Sergas y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial. Entre las medidas confirmadas destaca la limitación de las agendas de los médicos de familia a 30 actos asistenciales y la inclusión de complementos retributivos según la complejidad de los pacientes que atiendan. Así lo ha confirmado el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consello-