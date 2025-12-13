Publicado 13/12/2025 18:39:22 +01:00CET

El archipiélago canario ya registra unos 1.130 incidentes con el paso de la borrasca 'Emilia'

Canarias ha registrado unos 1.130 incidentes, hasta las 16.30 horas de este sábado, con el paso de la borrasca 'Emilia' por el archipiélago. Un 66% de los mismos han sido localizadas en la provincia de Las Palmas y un 34%, en la de Santa Cruz de Tenerife, según la última actualización emitida desde el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112). Imágenes del dispositivo de la Guardia Civil en la isla de Tenerife con motivo de la tormenta Emilia que afecta a las Islas Canarias.(Fuente: Guardia Civil)

