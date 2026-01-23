Ascienden a 8 los detenidos por la partida de 200 kilos de cocaína recibida en el puerto de Vigo

El operativo de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera que permitió desarticular el pasado 12 de enero a un grupo albanés que introdujo 200 kilos de cocaína por el puerto de Vigo se ha saldado finalmente con 8 detenidos: tres ciudadanos de origen albanés, tres gallegos, un francés y un ciudadano de letonia, que era el cabecilla de la organización y que estaba en busca y captura por su vinculación con el narcotráfico.Se trata de Alekesi Pustovarov, lugarteniente del conocido como 'narco de la wikipedia', Brian Colin Charrington.(Fuente: Policía Nacional/AEAT)