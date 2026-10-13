Así ha sido la histórica primera visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta

Ceuta, 13 de octubre de 2026. Felipe VI y la reina Letizia han protagonizado su primera visita oficial a Ceuta como reyes, doce años después de la proclamación del monarca. Una jornada histórica marcada por el recibimiento de cientos de ciudadanos, el mensaje del rey reafirmando que "Ceuta es España" y el homenaje a las víctimas de la tragedia migratoria del pasado julio. Los monarcas pasarán la noche en la ciudad autónoma, algo inédito durante la democracia, antes de viajar este miércoles a Melilla. (Fuente: Casa Real)