Asociación Víctimas mortales ante el segundo aniversario dana: "Todo se agrava"

Valencia, 6 de octubre de 2026. Carmina Gil, vicepresidenta de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O, ha admitido que a casi dos años de cumplirse el aniversario de la dana el próximo 29 de octubre, "todo se agrava" porque "no hemos podido empezar un duelo y estamos peor": "Lo que más nos duele es recordar y tener presente que si una persona hubiera dado una alarma a tiempo, ellos estarían aquí, y eso es especialmente cruel, y además se crea una inseguridad a la población ante cada alarma aunque sea de forma preventiva". Carmina ha asegurado que en estos momentos "se nos junta todo, las alertas, el recuerdo y el no haber empezado el duelo", lo que considera que "es una batidora de dolor y de rabia".