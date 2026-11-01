Asturias activa el plan de vialidad invernal con 112 paneles digitales en 32 puertos de montaña

OVIEDO, 1 de noviembre de 2026. El Gobierno de Asturias ha activado este domingo el plan de vialidad invernal 2026-2027, que permanecerá operativo hasta el próximo 30 de abril para garantizar la seguridad en las carreteras durante los episodios de meteorología adversa. La principal novedad de esta campaña es la instalación de 112 paneles digitales en 32 puertos de montaña, que ofrecerán información en tiempo real sobre las condiciones de la vía, la temperatura y la intensidad del tráfico. (Fuente: Principado de Asturias)