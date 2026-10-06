La atención nutricional, clave en el cuidado de los niños con parálisis cerebral

Madrid, 6 de octubre de 2026. La parálisis cerebral es una de las principales causas de discapacidad motora en la infancia. Las dificultades de alimentación y deglución, junto con otras complicaciones digestivas y respiratorias, pueden aumentar el riesgo de deterioro nutricional, especialmente en los niños con mayor afectación motora. En este contexto, la valoración y el seguimiento individualizado del estado nutricional forma parte esencial de su atención integral. Un ejemplo de superación viviendo con Parálisis Cerebral es Roque. La dedicación y el apoyo familiar también es clave. Danone Nutricia recuerda la importancia de una atención interdisciplinar y bien coordinada, con equipos formados por todos los profesionales implicados. Todo ello, combinado con el cuidado de otros factores que aplican a su día a día ayudan a asegurar que su calidad de vida sea la máxima posible.