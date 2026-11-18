Madrid, 18 de noviembre de 2026. La Audiencia Nacional ha admitido la querella presentada por dos extrabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. En un auto, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha citado a declarar a las querellantes de forma presencial el próximo 3 de febrero de 2027; a la vez que ha rechazado la querella presentada respecto a los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.