Ante el aumento de las ventas en Navidad, el servicio de postventa de las empresas se refuerza

Durante la campaña de Navidad se produce un aumento masivo de las ventas y la necesidad de obtener un buen servicio postventa crece entre los consumidores. En este contexto, LG ha reforzado dicho servicio priorizando la rapidez y la atención directa.Este incremento de consumo viene acompañado de más consultas y reclamaciones sobre garantías, según la OCU. Bajo este marco, la compañía ha mantenido su "Garantía de por vida" en casi todos sus electrodomésticos.En campañas de gran volumen como Navidad, LG ha potenciado su capacidad logística y técnica para garantizar que cada compra llegue al cliente instalada y lista para usar, sin esperas, ni complicaciones.Con estas medidas, LG ha consolidado su compromiso de confianza con el consumidor, ofreciendo un servicio y producto de calidad en periodos clave de venta como la Navidad.