La Autoridad de Investigación de Accidentes mantiene en 69 los fallecidos en Urda (Toledo)

Urda (Toledo), 29 de octubre de 2026. La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) ha abierto ya un expediente para investigar el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que mantiene en 69 la cifra de fallecidos. El organismo ha detallado que un equipo investigador se encuentra desplazado en el lugar del accidente desde la misma mañana en la que se produce el suceso el 28 de octubre. En el marco de este accidente, el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso el martes 3 de noviembre. (Fuente: Europa Press / Congreso / Guardia Civil)