El Ayuntamiento de Madrid denuncia al exdelegado del Gobierno por la acampada de Sol

Madrid, 16 de noviembre de 2026. La portavoz municipal, Inma Sanz, ha anunciado que este lunes el Ayuntamiento de Madrid presenta una denuncia penal en los juzgados de Plaza Castilla contra el exdelegado del Gobierno Francisco Martín por un delito continuado de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva por su "inacción y dejación de funciones en la acampada ilegal en la Puerta del Sol". A la espera de que los tribunales se pronuncien, una de las consecuencias que podría tendría para el dimitido Martín ante una acusación de prevaricación sería la inhabilitación, ha señalado desde la Casa de la Villa. (Fuente: Ayto. de Madrid)