El Ayuntamiento planta más del 40% de la vegetación del segundo tramo del Huerva

Zaragoza, 12 de noviembre de 2026. La renaturalización del río Huerva avanza hacia su fase final con más del 40 por ciento de las plantaciones previstas ya ejecutadas en el segundo tramo, comprendido entre Gran Vía y la desembocadura en el Ebro. El Ayuntamiento de Zaragoza prevé completar a principios de 2027 este corredor verde, que transformará 2,5 kilómetros de cauce y sus dos riberas mediante la incorporación de 180.000 árboles, arbustos y plantas, con una inversión total superior a los 34 millones de euros.