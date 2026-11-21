Murcia, 21 de noviembre de 2026. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha intervenido este sábado en un acto público en Murcia en el marco de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, que la formación 'morada' desarrolla bajo el lema 'Paz, casa y trabajo'. Belarra ha pedido a la gente que, en estas elecciones, "no se deje engañar y que apueste por la izquierda que puede cambiar las cosas, la izquierda que se atreve, esa alianza republicana que encabezan Irene Montero y Gabriel Rufián, que es la que va a hacer que las cosas pasen, que bajen los precios del alquiler, que baje la cesta de la compra, que se revierta el rearme y que se terminen los casos de corrupción". (Fuente: PODEMOS)