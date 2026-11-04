Bernabé: "Lo que anuncian Abascal y Feijóo ya está caducado"

Valencia, 4 de noviembre de 2026. La cabeza de lista del PSPV-PSOE al Congreso por Valencia para las elecciones generales del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, ha augurado al PP y Vox "los mismos resultados" que los de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, donde los demócratas han logrado el control total de las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, en un duro revés electoral para Donald Trump."Yo les auguro los mismos resultados de aquellos que ya los han probado en Estados Unidos y en otros países en los que sí han sufrido las consecuencias de esas políticas", ha señalado Bernabé, en declaraciones a los medios en Cheste (Valencia), antes de visitar diferentes poblaciones de la comarca de la Hoya de Buñol. "Lo que anuncian PP y Vox, --Santiago-- Abascal y --Alberto Núñez-- Feijóo, ya está caducado", ha sostenido.