Bernabé avanza que el Gobierno "ayudará" a recuperar el Teatro Principal

Valencia, 6 de octubre de 2026. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha indicado este martes, respecto a la petición de ayuda de la Diputació de València para reformar el Teatro Principal, que el Ejecutivo central "siempre va a estar para ayudar", pero ha reprochado que la corporación esté "a la desesperada haciendo peticiones" cuando "podía haber empezado las obras en el 2023, que es cuando tenía los informes", y no "ahora deprisa y corriendo y cuando tiene una situación dramática como la que tiene".