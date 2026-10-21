Bernabé defiende la compatibilidad de su candidatura al Congreso y a la Alcadía de València

Valencia, 21 de octubre de 2026. La cabeza de lista del PSOE por Valencia al Congreso para las elecciones generales del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, ha defendido la compatibilidad de ser cabeza de lista al Congreso con ser también la candidata a la Alcaldía: "Lo voy a demostrar cada día, no se preocupen, no tengan ninguna duda". Bernabé ha recalcado que su "objetivo final y último" es ser alcaldesa de la capital, para lo que ha avanzado que, de cara al 29N, hará campaña "en un espacio que la alcaldesa de València --María José Catalá (PP)-- tiene totalmente olvidado, que es el área metropolitana". Además, ha adelantado que la campaña electoral del 29N será "una antesala" de la de las elecciones autonómicas y municipales "de mayo de 2027", que será "la madre de todas las campañas", en las que los socialistas aspiran a recuperar la Generalitat de la mano de Diana Morant y el Ayuntamiento de València con ella misma.