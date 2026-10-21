Bernabé replica al PP ante las críticas por la dana Adam: "Yo siempre estoy"

Valencia, 21 de octubre de 2026. La cabeza de lista del PSOE por Valencia al Congreso para las elecciones generales del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, ha replicado al PP, tras sus críticas por "bailar en mítines" en Madrid un día antes del inicio de la alerta por lluvias en Alicante y Valencia, y ha defendido que siempre cumple con sus obligaciones. Bernabé ha lamentado que, en "todas las crisis y situaciones difíciles" que ha vivido durante los últimos cuatro años y medio, siempre ha visto "la fábrica del bulo" del PP. "La hemos visto y, de hecho, está en el juzgado de Llíria (Valencia), cuando cortaban los audios de la Aemet --con la dana del 29 de octubre de 2024--, porque cuentan siempre las cosas a medias, cuentan las cosas a mitad, no explican la verdad ni la realidad", ha incidido. Frente a ello, Pilar Bernabé ha defendido: "¿Por qué? Por en un hecho clarísimo. Yo siempre estoy, siempre. Siempre estoy. Siempre cumplo con mis obligaciones. Siempre lo he hecho. Y eso es lo que les da rabia".