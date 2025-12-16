Bernabé, sobre si llevarán a Fiscalía casos de acoso: "Es fundamental respetar los tiempos"

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha defendido, respecto a si su partido llevará a Fiscalía los casos de acoso sexual que han aflorado en los últimos días, que "hay una cuestión que es clave y fundamental, que es respetar los tiempos y las decisiones de las mujeres". En cualquier caso, ha garantizado que "siempre van a contar con el acompañamiento del Partido Socialista". "Quiero ser muy clara, no puede haber la más mínima duda de que el Partido Socialista va a estar al lado de las mujeres con su decisión sobre algo que les atañe a ellas directamente. Necesitan sus tiempos y todas las expertas coinciden en que los tiempos de las mujeres son imprescindibles, respetados y acompañados en decisiones que son personales, que son propias y que ellas necesitan estar preparadas". Así lo ha trasladado la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana tras un minuto de silencio por el último asesinato machista en Catarroja (Valencia), preguntas de los periodistas sobre si el PSOE sigue descartando llevar estos casos a Fiscalía.