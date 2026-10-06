Bernabé subraya el derecho de reunión de la acampada: "Es una realidad que no se puede cambiar"

Valencia, 6 de octubre de 2026. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que las personas acampadas en la plaza del Ayuntamiento de València están "ejerciendo un derecho fundamental de reunión" y suponen "una realidad que no se puede cambiar", al tiempo que ha indicado que es el consistorio el que tiene que decidir sobre su programación para el 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, y que la Delegación del Gobierno trabajará para "garantizar la seguridad de todas las personas". Bernabé ha expuesto que "la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno no están para cambiar realidades, están para garantizar la seguridad", y ha añadido que "la realidad es la que todo el mundo ve, todo el mundo sabe y toda España está viviendo": que "las plazas en estos momentos están con personas que ejercen su derecho legítimo de manifestación y de reunión", y que se trata de "un derecho fundamental".