Bildu asegura que no pueden "quedarse mirando" con "lo que está pasando" con el euskera

La secretaria de programa de EH Bildu y parlamentaria Nerea Kortajarena, portavoz este sábado de la agrupación abertzale, ha asegurado que no pueden "quedarse mirando" ante "lo que está pasando con el euskera". Así se ha pronunciado Kortajarena en la concentración que ha tenido lugar este sábado por la mañana en la localidad de Orio, convocada por la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes (UEMA) y que se ha llevado a cabo también en otros 118 municipios vascos, en contra de la sentencia del Tribunal Supremo y para exigir "justicia" para el euskera.La parlamentaria ha explicado así que EH Bildu se ha sumado a la iniciativa para "denunciar la última iniciativa que la ultraderecha española ha tomado el Tribunal Superior contra el euskera, contra la normalización lingüística, contra la autonomía local y sobre todo también contra el autogobierno".En esa misma línea, la coalición soberanista ha mostrado su apoyo, en palabras de Kortajarena, a la reclamación que hace UEMA "de justicia, de protección jurídica y de respiro para el euskera".Según ha indicado, han participado en la concentración desde "la responsabilidad, desde la preocupación, pero sobre todo desde el compromiso" que tienen con el euskera y su normalización. "Por eso consideramos que no es suficiente con denunciar esta ofensiva judicial que incluso algunos y algunas están negando, no es suficiente con denunciar esto que está pasando y no nos podemos quedar mirando", ha advertido.En sus palabras, la protección y normalización del euskera requiere una actuación "con decisión", así como "pasos firmes hacia adelante". "En este sentido sabemos que hay cuestiones fundamentales sobre las que en gran medida no vamos a poder decidir, no están en nuestras manos", ha admitido, para poner como ejemplo "que el euskera pueda ser reconocida como lengua oficial en Europa".Kortajarena ha emplazado a trabajar y hacer lo que cada persona pueda para ello, después de que este viernes se conociera un nuevo aplazamiento del Consejo de Asuntos Generales de la UE de la decisión sobre el reconocimiento del euskera, catalán y gallego como lenguas oficiales en la Unión Europea. "La decisión final no va a estar en nuestras manos, lamentablemente", ha agregado.No obstante, ha destacado que "sí hay otras cuestiones que son fundamentales para la protección y la normalización del euskera" y que ellos pueden utilizar "para cambiar la realidad y para actuar con la determinación y la decisión que requiere una emergencia lingüística como la que estamos viviendo".Así se ha referido a "poder tomar decisiones jurídicas y crear la construcción de esa arquitectura jurídica que va a llevar a la normalización lingüística a otra era" y que podrá proteger el idioma ante "ofensivas" como las que, en su opinión, se están dando en la actualidad."Podemos actuar nosotras, tenemos instrumentos, tenemos mayorías y creo que compartimos en gran medida retos y también amenazas, por eso creo que las fuerzas abertzales y euskalzales estamos llamadas, estamos obligadas a adoptar compromisos para tomar esas decisiones jurídicas que van a ser fundamentales en una situación de emergencia lingüística como la que estamos viviendo", ha concluido.