Bioline Supply se convierte en la Pyme del Año en Segovia

Distribución de exclusiva nacional productos médicos y alimenticios e implementación de las últimas tecnologías sanitarias.Es la razón de ser de Bionline Supply, el premio Pyme del Año 2025 en Segovia, un galardón de la Cámara de Comercio y Banco Santander.Desde sus inicios, la innovación ha jugado un papel clave para su desarrollo. De hecho ha impulsado su expansión internacional.La calidad y la atracción de talento son otras de sus señas de identidad. En ese sentido, la financiación ha sido un vector clave en el crecimiento.Desde su red de distribución ofrecen una atención personalizada a todos sus clientes, una cercanía y eficacia que les ha llevado a ser un socio de confianza en el sector.