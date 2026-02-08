El PP sería el partido más votado en Aragón con 26-29 diputados y no tendría mayoría para gobernar, según GAD3

Sondeo de GAD3 para AragónTV sobre las elecciones en Aragón

Sondeo de GAD3 para AragónTV sobre las elecciones en Aragón - EPDATA

ZARAGOZA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular sería la fuerza más votada, con el 35,3% de los votos, y sacaría de 26 a 29 diputados en las Cortes de Aragón, lejos de los 34 de la mayoría abosoluta. En las autonómicas del 28 de mayo de 2023, obtuvo el 35,55 de los sufragios y 28 representantes.

Según el Sondeo de GAD3 para Aragón TV, con una muestra de 4.123 entrevistas, y un margen de error de +/-1,6%, el PSOE bajaría con un 22,7% de los votos y entre 17-18 diputados, en vez de los 23 que sacó en 2023.

VOX pasaría del 11,2% de los votos y 7 diputados de 2023 al 17,6% de sufragios y entre 13-14 escaños, duplicando su representación.

Chunta Aragonesista (CHA) experimentaría un ascenso con el 8,7%, tendría entre 4 y 5 diputados, frente al 5,1% de los votos y 3 diputados.

El PAR, con el 1,5% de los votos se quedaría sin su único escaño.

Teruel Existe, obtendría el 4,1% de los votos y entre 2 y 3 escaños: en 2023 logró el 5% de los votos y tres diputados.

Podemos-Alianza Verde perdería su único representante, al igual que el PAR. IU-Sumar, se mantendría con el 4,2% de los sufragios, algo más que el 3,1% de 2023, y sacaría entre 1 y 2 diputados.

Se Acabó la Fiesta (SALF), que se ha presentando por vez primera a unos comicios autonómicos obtendría el 1,9% de las papeletas sin representación.