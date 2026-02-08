El PP sería el partido más votado en Aragón con 26-29 diputados y no tendría mayoría para gobernar, según GAD3

Sigue en directo las últimas noticias sobre las elecciones en Aragón

Sondeo de GAD3 para AragónTV sobre las elecciones en Aragón
Sondeo de GAD3 para AragónTV sobre las elecciones en Aragón - EPDATA
Europa Press Aragón
Actualizado: domingo, 8 febrero 2026 20:44
Seguir en

ZARAGOZA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular sería la fuerza más votada, con el 35,3% de los votos, y sacaría de 26 a 29 diputados en las Cortes de Aragón, lejos de los 34 de la mayoría abosoluta. En las autonómicas del 28 de mayo de 2023, obtuvo el 35,55 de los sufragios y 28 representantes.

Según el Sondeo de GAD3 para Aragón TV, con una muestra de 4.123 entrevistas, y un margen de error de +/-1,6%, el PSOE bajaría con un 22,7% de los votos y entre 17-18 diputados, en vez de los 23 que sacó en 2023.

VOX pasaría del 11,2% de los votos y 7 diputados de 2023 al 17,6% de sufragios y entre 13-14 escaños, duplicando su representación.

Chunta Aragonesista (CHA) experimentaría un ascenso con el 8,7%, tendría entre 4 y 5 diputados, frente al 5,1% de los votos y 3 diputados.

El PAR, con el 1,5% de los votos se quedaría sin su único escaño.

Teruel Existe, obtendría el 4,1% de los votos y entre 2 y 3 escaños: en 2023 logró el 5% de los votos y tres diputados.

Podemos-Alianza Verde perdería su único representante, al igual que el PAR. IU-Sumar, se mantendría con el 4,2% de los sufragios, algo más que el 3,1% de 2023, y sacaría entre 1 y 2 diputados.

Se Acabó la Fiesta (SALF), que se ha presentando por vez primera a unos comicios autonómicos obtendría el 1,9% de las papeletas sin representación.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado