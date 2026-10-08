Bizum se reivindica en su décimo aniversario como un medio de pago rápido, sencillo y popular

Madrid, 8 de octubre de 2026. Dividir una cena, pagar una compra o apoyar una causa "Te hago un Bizum" ya forma parte del lenguaje cotidiano. Hace diez años, Bizum comenzó con una idea sencilla: enviar dinero entre personas de forma cómoda, rápida y segura. Hoy, esa idea ha crecido hasta acompañarnos en compras online, pagos en tiendas físicas y donaciones. Bizum ha pasado de resolver pequeñas cuentas a convertirse en un medio de pago integral, con más de 32 millones de personas en España y Andorra utilizándolo en su día a día. ¿La clave de su éxito? La sencillez y agilidad de los pagos. Que pagar sea sencillo: desde el móvil, en segundos y directamente desde la cuenta bancaria Bizum es un proyecto pionero en Europa impulsado por el sistema financiero español apoyado en el estándar europeo de transferencias inmediatas. Una iniciativa marca España que demuestra cómo la colaboración y la innovación conjunta pueden traducirse en una solución útil para millones de personas. Entre los retos de futuro, Bizum trabaja para consolidar los pagos en tiendas físicas, y, paralelamente, hacer posible que 130 millones de europeos de 13 países distintos puedan pagar y cobrar de forma cómoda, rápida y segura solo con su teléfono móvil. (Fuente: Jordi Dominguez Gris)