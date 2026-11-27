Barcelona, 27 de noviembre de 2026. Los centros y zonas comerciales de ciudades como Barcelona se han llenado este viernes con motivo del Black Friday. Las tiendas han registrado una gran afluencia de compradores que aprovechan los descuentos y promociones para realizar compras antes de Navidad. Algunos clientes nos cuentan que esta jornada es una buena oportunidad para encontrar productos a precios más económicos y ahorrar en sus compras: "Está más barato todo, lo aprovecho siempre"; "Hemos venido a pasar la tarde y ver las ofertas del Black Friday, que siempre están bien, y ya hemos pecado".