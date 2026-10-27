Blanco defiende políticas de inserción laboral para dar oportunidades a colectivos vulnerables

Sevilla, 27 de octubre de 2026. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha participado este martes en un encuentro organizado en Sevilla por la Fundación Don Bosco, en el que también han intervenido la secretaria general de Servicios Sociales de la Junta, Ana Vanessa García, y el director general de la entidad, Ignacio Vázquez, donde ha subrayado el compromiso del Gobierno andaluz con la inserción laboral de los jóvenes que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.