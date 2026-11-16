Bruselas celebra el pacto de creación de un centro de expulsión de migrantes en Ruanda

Bruselas, 16 de noviembre de 2026. Declarciones del portavoz comunitario de Interior y Migración, Markus Lammert, quien ha celebrado este lunes el acuerdo alcanzado entre Grecia, Austria, Alemania, Dinamarca y Países Bajos con Ruanda para abrir en este país un centro de deportación de migrantes, a donde estos países trasladarán a quienes se les haya denegado el derecho de asilo mientras se completa el procedimiento para proceder a su expulsión definitiva, porque hayan rechazado el retorno voluntario. (Fuente: Comisión Europea)