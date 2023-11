La Ertzaintza busca desde este sábado a un individuo acusado de sustraer de la vivienda particular de un ertzaina un arma de fuego, que según ha confirmado a Radio Euskadi el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, se encontraba en una mochila, y no es la oficial sino una pistola "particular" que el agente tenía en su domicilio.(Fuente: Irekia)