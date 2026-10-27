Para 9 de cada 10 españoles hacer hueco al invitado inesperado es parte de nuestra identidad

Madrid, 27 de octubre de 2026. 9 de cada 10 españoles afirman que hacer hueco al invitado inesperado forma parte de nuestra esencia. Así lo revela un estudio impulsado por Fairy sobre los hábitos y las experiencias de los españoles a la hora de recibir gente en casa. El informe analiza cómo se vive esta tradición en los distintos puntos de la geografía española y pone de manifiesto que la hospitalidad está presente de norte a sur. Por ejemplo, Castilla León destaca por la capacidad de improvisar comida para todos; el País Vasco encabeza las respuestas positivas ante la llegada de invitados inesperados; mientras que Galicia y Andalucía destacan por hacer sitio en la mesa para una persona más. Ante una costumbre tan española de abrir las puertas de casa a visitas inesperadas, Fairy ha lanzado su campaña "Siempre hay Fairy para un plato más". Con esta campaña, la marca pone en valor la generosidad de los anfitriones españoles, reivindicando que lo importante es compartir la mesa y poner un plato más, sin preocuparse en lo que viene después.