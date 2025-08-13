Cae un grupo criminal que robó más de 50 coches para venderlos por piezas en Marruecos

El inspector de Policía de la Unidad Central, Víctor Pardilla Marín, ha presentado este martes los detalles de una operación policial contra un grupo criminal especializado en el robo de vehículos para su posterior venta por piezas en Marruecos. La investigación ha revelado que los delincuentes operaban con una metodología específica, sustrayendo vehículos cerca del aeropuerto de Barajas y trasladándolos posteriormente a urbanizaciones de Guadalajara. "Los vehículos eran dejados en un periodo de 'enfriamiento' para comprobar que no disponían de dispositivos de geolocalización", ha detallado Pardilla Marín.