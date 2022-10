CaixaBank espera que los fondos europeos lleguen en "mayor cuantía y más rápido"

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, tras ser preguntado sobre los PERTE en relación a las inversiones de Volkswagen en España, no ha querido entrar en una valoración "concreta" pero ha asegurado que les gustaría que los fondos europeos llegaran "en mayor cuantía y más rápido". En este sentido, ha lamentado que el impacto en la economía de los fondos Next Generation haya sido "desafortunadamente menor de lo esperado" y ha señalado que en un medio y largo plazo "no se nos debe olvidar la competitividad del sector económico en España" y considera que estos fondos tienen un papel "importante que cumplir".