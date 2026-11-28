Montoro (Córdoba), 28 de noviembre de 2026. Los registros JRU --caja negra-- analizados del tren Iryo del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que el domingo 18 de enero murieron 46 personas y hubo más de 150 heridos, son "consistentes con un escenario en el que el descarrilamiento constituye el evento inicial desencadenante, mientras que la totalidad de las anomalías registradas con posterioridad corresponden a efectos derivados del descarrilamiento y de la posterior colisión, sin que exista evidencia en los datos analizados de fallos previos del vehículo que puedan suponerse precursores del accidente".