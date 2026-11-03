Calviño (BEI) anuncia un acuerdo con el ICF para destinar 495 millones a vivienda pública

Barcelona, 3 de noviembre de 2026. La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha anunciado que en los próximos días el BEI firmará un acuerdo con el Institut Català de Finances (ICF) para destinar 495 millones de euros a ampliar el parque de vivienda pública en Catalunya con 5.000 nuevas viviendas. Lo ha dicho este martes durante su participación en el World in Progress (WIP), que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, desde este lunes. Calviño ha explicado que este nuevo acuerdo es un ejemplo del trabajo del BEI para apoyar a las administraciones locales a mejorar el acceso a la vivienda. (Fuente: World in Progress)