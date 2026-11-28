Madrid, 28 de noviembre de 2026. CantaJuego anima a los niños a descubrir sus propias vocaciones, disfrutar de lo que hacen y sentirse libres para elegir su futuro en 'Yo quiero ser...', su nuevo espectáculo familiar que llegará el próximo sábado 5 de diciembre al Palacio Municipal de IFEMA Madrid. A través de canciones, bailes y juegos, la compañía propone un viaje por distintas profesiones y entornos para transmitir a los más pequeños que cualquier actividad puede disfrutarse si se realiza con ilusión y que no hay trabajos más importantes que otros. Así lo han explicado Ainhoa Abaunz, Paulino Díaz y Eugenia Cabrera, integrantes del elenco de CantaJuego, quienes han destacado que uno de los principales mensajes de esta propuesta es que los niños puedan elegir libremente su camino. "Cualquier cosa que elijan en su vida, que lo hagan con pasión, con ilusión y con vocación", han señalado.